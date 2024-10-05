Мультсериал «Тайны радужного кристалла»

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5 октября, 2024

Волшебные приключения принцесс семи королевств в мире людей.

Сокровище подводного королевства радужный кристалл разбилось, и осколки оказались разбросаны по всему миру из-за принцессы Пурпур. Морская ведьма Агата, жаждущая собрать все осколки, подстрекает королеву Аурэлию отправить семь принцесс семи королевств в мир людей.

Смогут ли отважные принцессы справиться с вызовами, которые несёт в себе жизнь на Земле, и защитить мир людей от пакостей Агаты?

Смотрите 6 октября в 08:10 на телеканале «Карусель»!