Мультсериал «Тайны радужного кристалла»

Волшебные приключения принцесс семи королевств в мире людей.
Сокровище подводного королевства радужный кристалл разбилось, и осколки оказались разбросаны по всему миру из-за принцессы Пурпур. Морская ведьма Агата, жаждущая собрать все осколки, подстрекает королеву Аурэлию отправить семь принцесс семи королевств в мир людей.
Смогут ли отважные принцессы справиться с вызовами, которые несёт в себе жизнь на Земле, и защитить мир людей от пакостей Агаты?
Смотрите 6 октября в 08:10 на телеканале «Карусель»!